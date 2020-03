Partite di Serie A trasmesse in chiaro? Arriva il NO ufficiale con le motivazioni

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora era in attesa di una risposta dalla Lega Calcio sulla possibilità che le gare di Serie A da recuperare di questa giornata, tra cui Udinese-Fiorentina, potessero essere trasmesse in chiaro. La risposta è arrivata direttamente da Sky Sport: un no deciso dovuto a determinate condizioni legali come si legge nel seguente comunicato: “La Lega Serie A ha ricevuto una lettera da parte del Signor Ministro Spadafora con richiesta di valutare, alla luce di nuovi approfondimenti, la possibilità di concedere la libera fruizione televisiva delle gare di Serie A TIM in programma nei giorni 8 e 9 marzo. Nella lettera il Signor Ministro fa riferimento a uno scenario nel quale i soggetti da lui sentiti per le vie brevi, tra i quali Sky Italia e Dazn, avrebbero espresso il proprio parere favorevole all’ipotesi. La Lega Serie A a sua volta ha stabilito contatti formali con i licenziatari dei diritti pay, che, pur comprendendo la richiesta, si adeguano al fatto che la proposta formulata continua a presentare vincoli legali, normativi e tecnologici. Di conseguenza, considerando quanto già espresso ieri dalla Lega Serie A, continuano a non sussistere, per i motivi già elencati, le condizioni legali per trasmettere in chiaro le partite del campionato di Serie A TIM”.