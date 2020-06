Partite ravvicinate, centrocampisti che deludono e il solito problema del gol. Eppure Benassi ancora non si è rivisto

Dalla ripresa del campionato è evidente come Iachini abbia fatto girare un po’ la squadra, visti gli impegni molto ravvicinati. Sorprende un po’ però la completa dimenticanza di Marco Benassi. Il centrocampista della Fiorentina infatti non ha giocato la partita con il Brescia, sostituito da Duncan. E anche quando l’ex Sassuolo ha deluso, si è visto superare nelle gerarchie addirittura da Ghezzal (che poi si è ben comportato). Insomma, Benassi sembra proprio non essere visto da Iachini, nonostante possieda una qualità che in questo momento potrebbe fare molto comodo alla Fiorentina. Stiamo parlando ovviamente della sua propensione al gol, sfoggiata anche in questo campionato (ricordiamo tutti l’eurogol a Bologna). Ormai da tempo Benassi è lontano dal concetto di “titolare” ma in una situazione del genere, con un calendario tanto fitto, forse una chance la meriterebbe. Chissà, magari ancora una volta potrebbe risolvere l’eterno problema del gol della Fiorentina.

