Pasqual a FN: “Nell’ultimo periodo sono rimasto deluso dal mondo del calcio. Tornare a Firenze da dirigente? Perchè no”

Nella nostra diretta Instagram di questo pomeriggio insieme Manuel Pasqual, tanti i temi trattati insieme al nostro Gabriele Taverni. Questa una parte dell’intervista di Fiorentinanews.com con l’ex capitano viola.

Come stai vivendo questo periodo di quarantena?

“La mattina e il primo pomeriggio li passo con i miei figli che hanno lezione virtuale e li aiuto con i compiti. In questo periodo possiamo passare un po’ più di tempo con loro. A livello statale finalmente sono riusciti a mettere tuttti a casa. Fino a poco tempo le squadre si potevano ancora allenarsi, ora siamo tutti a casa”.

Torneresti a giocare a calcio?

“No, basta. Sono felice del mio nuovo lavoro da commentatore con la RAI. Ho provato fino a gennaio ma non ho sentito che mancava quell’interesse e la voglia che avevo prima. Sono rimasto un po’ deluso dal mondo del calcio, sia per cosa è successo a me, sia per come si sta evolvendo in generale”.

Secondo te, qual è il campionato di calcio più affascinante?

“Io ho sempre giocato in Italia, ma secondo me quello più affascinante è quello inglese. Attualmente il Liverpool è una potenza e credo che la Premier sia un campionato speciale”.

Torneresti alla Fiorentina da dirigente?

“Si, ma dipende con che ruolo. Nella mia posizione le offerte di lavoro non mancano e ripeto che la mia nuova avventura in RAI mi piace molto. Sono stato catapultato in una bellissima realtà”.