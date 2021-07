Pasqual: “Auguro alla Fiorentina di avere i successi che avemmo io e Borja Valero a Firenze. Sono passato anch’io da certe scelte societarie”

Un commento sull’addio di Borja Valero alla Fiorentina è arrivato anche da parte di Manuel Pasqual, a Tmw Radio: “Auguro alla Fiorentina di avere successo e di avere soddisfazioni come ce ne siamo tolti noi in quegli anni quando giocavo con Borja, o anche in quelli prima delle cavalcate europee. A livello tecnico potrebbe ancora dare qualcosa, non so però fisicamente come potesse stare. Senz’altro avrebbe potuto aggiungere nello spogliatoio ma sono passato pure io attraverso certe scelte societarie e dal giorno in cui ho deciso di dire basta”.