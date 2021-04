Pasqual celebra il murale per Astori e lascia un ricordo: “Quella carta d’imbarco lasciata Basilea, sperando di tornarci in finale di Europa League”

La fascia di capitano passò dal braccio dell’uno a quello dell’altro, con l’intermezzo di Gonzalo, tra l’addio di Pasqual nel 2016 e l’eredità raccolta da Davide Astori nell’estate 2017. Nelle prossime settimane sorgerà un murale interamente dedicato all’ex capitano tragicamente scomparso il 4 marzo 2018. Pasqual ha celebrato l’iniziativa citando anche qualche un ricordo, come quando a Basilea, dopo una partita del girone di Europa League, i due lasciarono una carta d’imbarco sperando poi di tornare virtualmente a riprendersela la sera della finale, in programma proprio in Svizzera: