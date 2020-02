Pasqual: “Chiesa è totalmente cambiato rispetto a qualche mese fa. Serviva un allenatore che spronasse l’ambiente” VIDEO FN

L’ex capitano viola Manuel Pasqual era presente a Scandicci per la presentazione della Scuola Calcio di Alberto Di Chiara. Queste le sue dichiarazioni: “Bisogna aspettare Cutrone, perché si era ambientato in un calcio diverso ed è stato ricatapultato nel calcio italiano. Chiesa si vede che è cambiato ripetto a qualche mese fa. Ha un’altra voglia di fare, probabilmente questa aria di cambiamento gli ha giovato. Ho sentito che Commisso vuole rivedere Enrico Chiesa per parlare di Federico e del suo rinnovo. Credo che l’importante sia mantenere tranquillo il ragazzo e questa è anche la volontà di Commisso. Dopo il cambio in panchina i tifosi si aspettano sempre di più. La Fiorentina aveva bisogno di una solidità difensiva e di un allenatore che spronasse la squadra”.