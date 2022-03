Pasqual: “Domenica le motivazioni saranno tutte dalla parte della Fiorentina. Ma l’Empoli deve giustificare la sua classifica”

Intervenuto a TMW Radio, l’ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual ha parlato della sfida di domenica tra i viola e l’Empoli: “E’ una gara fondamentale per la squadra di Italiano in chiave classifica. Certo, anche l’Empoli deve dare un segno per giustificare il suo ottimo piazzamento, ma credo che le motivazioni siano tutte dalla parte della Fiorentina. D’altronde si sta giocando l’Europa”.

E poi ha detto la sua sulla mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali: “Sono dell’idea che l’Europeo sia stato vinto meritatamente, superando squadre anche più forti. Dopo è venuto a mancare qualcosa, sia mentalmente che tecnicamente. Quei giocatori che hanno trascinato la squadra in estate non si sono ripetuti. Mancini ha riportato entusiasmo, ma poi le cose sono andate di nuovo a rotoli. Non è facile fare una riflessione in una situazione del genere”.