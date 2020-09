Pasqual: “E’ essenziale che la Fiorentina prenda un vice-Biraghi. Vlahovic? I compagni lo aiutino con le parole e servendogli qualche pallone in più”

L’ex giocatore della Fiorentina Manuel Pasqual ha parlato ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com, dal campo della Sales in occasione del Memorial Niccolò Parigi: “Tornare a vestire la maglia viola è un’emozione particolare per me, soprattutto oggi che scendiamo in campo per uno scopo benefico. Partita con l’Inter? E’ stata un’ottima prova da parte della Fiorentina, che ha tenuto bene fino al gol del 3-3. E’ mancata l’esperienza che ti avrebbe permesso di uscirne con dei punti, oltre al fatto che togliere Ribery ha condizionato un po’ l’incontro. Peccato davvero, un risultato a San Siro avrebbe creato un entusiasmo incredibile. Vlahovic? E’ vero che per un attaccante non è facile difendere, ma sulle palle inattive anche loro sono chiamati a contribuire (si riferisce al quarto gol nerazzurro, ndr). Deve crescere sicuramente dal punto di vista realizzativo, sarà importante l’appoggio dei compagni sia nello spogliatoio che in campo, magari servendogli un pallone in più. Biraghi? L’annata all’Inter e la convocazione in Nazionale hanno sbloccato dentro di lui la consapevolezza di essere un giocatore importante. Lo vedo come un trascinatore all’interno dello spogliatoio. Vice-Biraghi dal mercato? Qualcuno serve per forza, altrimenti tocca sempre adattare Lirola o Igor. Mi auguro che Pradè trovi qualcuno in questo finale di mercato. Chiesa? E’ un giocatore forte, importante, e vendendolo ora sarebbe difficile sostituirlo. Certo è che se si vende Chiesa, bisogna trovare un altro giocatore al suo posto. Per esempio un bomber vero, un attaccante di razza che aiuti Kouame. Cinque sostituzioni? Condizionano tantissimo, di fatto ti danno la possibilità di cambiare mezza squadra. E’ ovvio che le squadre più ricche sono avvantaggiate da questo regolamento”.

