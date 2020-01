Pasqual e quella “profezia vincente” su Iachini…

Difensore, capitano e simbolo viola per undici lunghi anni. Ma non solo; Manuel Pasqual conosce molto bene il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini, avendo condiviso con quest’ultimo lo spogliatoio ad Empoli. “Con lui, meglio rimanere in partita anche sotto 1-0 fino al 90′ ma con la speranza di pareggiare“, dichiarò Pasqual sul suo ex allenatore in un’intervista poco dopo l’insediamento del tecnico marchigiano sulla panchina viola. E ci sentiamo di dire che mai definizione fu più azzeccata. Tralasciando l’esordio di Iachini contro il Bologna, dove la Fiorentina ha subito il pareggio al 94′, i gigliati sono sempre andati a segno nell’ultimo quarto d’ora.

Contro la SPAL il gol vittoria di Pezzella è arrivato all’82’, mentre la stoccata vincente di Pol Lirola in Coppa Italia contro l’Atalanta addirittura a cinque minuti dal termine. Ma il gol nei minuti finali non è venuto a meno nemmeno quando la Fiorentina si trovava già in vantaggio, tanto che Vlahovic a Napoli ha siglato il 2-0 ad un quarto d’ora dal triplice fischio finale. Una Fiorentina, quella di Beppe Iachini mai doma e sempre con la voglia di vincere che scorre nelle vene e nelle gambe. Esattamente come aveva “predetto” Manuel Pasqual…