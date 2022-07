Pasqual: “Essenziale playoff di Conference League per la costruzione della Fiorentina. Perso Torreira sarà Mandragora a dare stabilità”

A Radio Bruno l’ex difensore e capitano della Fiorentina Manuel Pasqual ha commentato le vicende viola su vari fronti: “C’è grande entusiasmo attorno alla Fiorentina per la qualificazione in Europa. Ci auguriamo che passi il preliminare di Conference League. E’ stata ottima finora la gestione della rosa da parte di Italiano, che riesce a sfruttarne l’ampiezza, è un grande vantaggio. Per ragioni fisiche e mentali. Sarà difficile costruire la rosa di quest’anno perché il turno di Conference arriva tra un po’ e serve pianificazione. Non ha senso comprare troppi calciatori senza avere garanzie, ma comunque occorre essere pronti ad ogni evenienza”.

Poi ha proseguito: “Mandragora è un buon giocatore e dopo il rientro dall’infortunio ed ha fatto delle ottime cose anche col Torino. Perso Torreira serviva un elemento che desse stabilità, sapesse impostare, oltretutto italiano. Un calciatore che facesse al caso della Fiorentina. Alla Fiorentina servirà partire bene per trovare equilibrio. Non appena si hanno tanti punti in classifica i momenti di difficoltà si affrontano in modo diverso. Zurkowski? E’ un giocatore che può permettere di dare variabili tattiche, ha giocato sia a centrocampo che da mezzala.

Un trofeo europeo sarebbe uno spettacolo per Firenze, abbiamo vinto cosa sia successo a Roma quest’anno. Io non ho mai vinto una coppa, anche se ci siamo andati vicini con la Fiorentina“.