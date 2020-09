Pasqual: “Iachini ha l’opportunità per esprimere al meglio le proprie idee di calcio. Futuro? Mi piacerebbe tornare alla Fiorentina”

L’ex capitano della Fiorentina, Manuel Pasqual, ha parlato così a Toscana TV: “La Viola attuale è una buona squadra: mi piace che stiano cercando di circondarsi di ex calciatori che hanno vestito la maglia gigliata. Il centrocampo è un bel mix di elementi dalla caratteristiche tecniche diverse. Iachini? Il mister è una persona schietta e competente. In Serie B ha fatto sempre molto bene, mentre in A non ha mai avuto squadre all’altezza. Adesso alla Fiorentina ha un’ottima opportunità per esprimere le proprie idee di calcio nel miglior modo possibile. Borja Valero? Il suo ritorno si rivelerà importante, sia a livello tecnico che di spogliatoio. Amrabat e Bonaventura, poi, sono due calciatori ottimi. Pradè? Ha detto che il mercato è chiuso, ma non ci credo. Un mio futuro alla Fiorentina? Mi piacerebbe, andrebbe visto con quale ruolo”.

