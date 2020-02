Pasqual: “Igor un ottimo acquisto, ha fatto subito bene. Che ricordi contro l’Udinese”

Manuel Pasqual, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio: “Porte chiuse? Ritengo giusto salvaguardare la salute di tutti i presenti allo stadio. Non è un grandissimo spettacolo perché dà il senso dell’amichevole estiva. Oltre a supportare, i tifosi danno ai giocatori il modo di concentrarsi sulla partita. Sarà strano e ambiguo, ma è stato giusto prendere precauzioni anche se a livello nazionale è stata fatta un po’ di confusione. Udinese-Fiorentina? Non è una partita semplice. Dopo la tragedia di Astori, la Viola affronta questa gara sempre con un po’ di amarezza e un po’ di tristezza nel cuore. Detto questo, la squadra di Iachini vorrà fare bene per risalire in classifica: chi sta dietro continua a fare punti, quindi prima si esce dalla zona a rischio e meglio è. Il gol contro l’Udinese in semifinale di Coppa Italia? E’ uno dei più belli che ho fatto, anche perché ci ha dato la possibilità di andare in finale di Coppa Italia. L’abbraccio con i tifosi simboleggia la mia storia con Firenze e i fiorentini. Igor? Un ottimo acquisto, può fare sia il terzo in difesa che il quinto a centrocampo. Ha fatto subito bene, fisicamente è forte: domani però, se giocherà, potrebbe patire il dinamismo di Stryger Larsen“.