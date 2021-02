Pasqual: “La Fiorentina può insidiare l’Inter, ha ritrovato la serenità giusta per disputare una grande gara”

Durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Manuel Pasqual, ex capitano della Fiorentina e attualmente opinionista Rai. Queste le sue parole a poche ore dalla sfida del Franchi:

“L’anticipo di stasera non è male. Adesso la Fiorentina ha la giusta dose di tranquillità per insidiare l’Inter. La squadra di Conte è la più competitiva del campionato ma non ha ancora trovato continuità di risultati. La Fiorentina, invece, grazie alle vittorie contro Cagliari e Crotone si è allontanata dalla zona che scotta e adesso ha la serenità giusta per disputare una grande gara stasera al cospetto dei nerazzurri”.