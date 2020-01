Pasqual: “La squadra ora è compatta e cattiva. Castrovilli mi sta stupendo per un motivo in particolare”

L’ex difensore e bandiera della Fiorentina, Manuel Pasqual, ha parlato ai microfoni del Pentasport, ecco le sue parole: “Speravo che la Fiorentina si riprendesse. Iachini? Immaginavo potesse essere la persona giusta, ha messo a posto la fase difensiva, la squadra è più compatta e cattiva. Ho un ottimo rapporto con lui, che mi ha allenato ad Empoli. Dalbert? Per il gioco del mister inserire Venuti che è un piede invertito può essere un problema. Castrovilli? Mi sta stupendo particolarmente perchè tra B ed A c’è una differenza enorme. Genoa? I rossoblu dovranno far punti in tutti i modi e Iachini sfrutterà gli spazi che la squadra di Nicola lascerà”.