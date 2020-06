Pasqual: “Lo stadio in un altro comune mi farebbe senso. L’importante è che si faccia in tempo breve”

L’ex capitano della Fiorentina, Manuel Pasqual è intervenuto a Lady Radio parlando della ripartenza: “Sono ripartiti, io l’ho vissuta in presa diretta perché fai tanti passaggi che nessuno ha mai fatto. Le emozioni al pubblico sono diverse tra lo stadio e casa. Poi il pubblico aiuta. Dopo la sosta estiva, uno fa amichevoli. Ora siamo tornati subito in campo”

E sui 5 cambi: “È una cosa positiva, un aiuto per diminuire il dispendio fisico. Cambi volto alla squadra, ma in nessuna delle partite è cambiata la squadra”

E sullo stadio: “Il fatto che i tifosi vogliano il proprio stadio penso sia una cosa giusta. Ci sono regolamenti che non permettono di sistemare il Franchi. Non so se lo spazio che c’è al Franchi, può garantire tutto compreso i parcheggi e le coperture. Una struttura nuova potrebbe invece avere tutto. Farlo in un comune diverso mi farebbe senso. La soluzione migliore è farlo in tempo breve.

E su Iachini: “Ha fatto un buon lavoro. Non mi azzardo sul tema mercato. Solo la Fiorentina sa la verità”