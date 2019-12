Pasqual risponde ad un tifoso che lo voleva in viola: “Sarei tornato e basta ma hanno avuto altre idee”

L’ex capitano della Fiorentina, Manuel Pasqual ha risposto ad un suo contatto su Twitter che l’aveva invitato a tornare in viola anche solo per sei mesi, non nascondendo la sua voglia di vestire nuovamente la maglia gigliata. Il terzino ha ricevuto questa richiesta “che dici, sei mesi con opzione per l’anno prossimo? E dai, torna in viola, Capitano!“. Ed ha risposto: “Sarei tornato anche senza opzione …sarei tornato e basta ….ma…..ma…. non importa hanno avuto altre idee (“non servivo”)”

