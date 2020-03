Pasqual: “Ritorno alla Fiorentina per il settore giovanile? Si, mi piacerebbe. Penso che ai ragazzi di oggi vada insegnata la cultura del lavoro…”

Nel recente passato, per la Fiorentina si è parlato della possibilità di cercare una figura per il settore giovanile. Intervistato da Toscana Tv, l’ex capitano gigliato Manuel Pasqual ha parlato anche di un suo possibile ritorno all’interno della società: “Se mi vedo allenatore nel mio futuro? Si e no. Ad ora si perchè ho iniziato a collaborare con la Floria 2000 con i ragazzi del 2005. Anche per capire se quella di fare l’allenatore possa essere una strada percorribile anche in futuro. Io dirigente della Fiorentina per il settore giovanile? Tra prima squadra e settore giovanile preferisco il settore giovanile. Penso che ai ragazzi di oggi vada insegnata la cultura del lavoro e quella dello stare insieme. Si, mi piacerebbe; sicuramente con i ragazzi mi piacerebbe. Piuttosto che fare l’allenatore di campo mi piacerebbe più interpretare un ruolo dietro le quinte”.