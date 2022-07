Pasqual: “Sta nascendo una Fiorentina formato Europa, la società ha fame di crescere ancora. Ricordo quando giocammo contro l’Athletic Bilbao e…”

L’ex capitano della Fiorentina, Manuel Pasqual, su Il Tirreno ha analizzato la squadra che sta venendo fuori nel corso dell’estate. L’ex esterno sinistro è ottimista in questo senso: “Sta nascendo una squadra importante – ha detto – formato Europa. La società ha fame di fare ancora uno step e i presupposti ci sono tutti”.

Pasqual ha anche raccontato un aneddoto legato alle amichevoli estive (siamo in un momento in cui la Fiorentina ha programmato tre partite di livello): “Sono questi i momenti che fanno crescere. Io ricordo ancora il test contro l’Athletic Bilbao, fu una disfatta o quasi. Tornammo a casa con le ossa rotte: perdemmo e finimmo pure in inferiorità numerica. Eppure, da quel momento siamo riemersi”.