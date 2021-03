Pasqual: “Tra me e Prandelli ci fu uno scontro per le liste della Champions. Vi spiego perché Ilicic a Firenze non era lui”

Al podcast de Il Terzo Uomo, ha parlato l’ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual. Queste le sue parole sul suo rapporto con Cesare Prandelli e non solo: “Il mio rapporto con Prandelli è stato inizialmente buono, poi siamo arrivati allo scontro per motivi legati alle liste di Champions League. Con lui però sono cresciuto molto e mi ha buttato subito nella mischia, sono diventando presto titolare della squadra. Giocare undici anni per la Fiorentina mi ha permesso di esprimermi in una squadra forte nonostante gli alti e i bassi. Ero capitano in una città bellissima, dove i tifosi sono caldi ma rispettosi, è stato un piacere”.

E su Ilicic: “Lui è un ragazzo molto introverso. A Firenze ha trovato difficoltà perché lui si deve sentire al centro dell’organizzazione tecnica della squadra. Alla Fiorentina invece giocava, poi veniva lasciato fuori perché faceva male e da qui deriva la sua discontinuità. A Bergamo, così come era a Palermo, è al centro della squadra e così fa vedere tutto il suo potenziale”.

E su Montella: “Il suo secondo ciclo a Firenze non è stato come il primo perché aveva giocatori diversi. Non c’erano calciatori di buon palleggio. Basta nominare Pizarro. Era un giocatore che cambiava completamente la squadra”.