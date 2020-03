Pasqual: “Vi racconto delle mie litigate schiette e sincere con Andrea Della Valle. Una volta restammo chiusi per due ore in una stanza dicendocene di tutti i colori…”

In un’intervista a Toscana Tv, l’ex difensore e capitano della Fiorentina Manuel Pasqual ha raccontato anche l’ex presidente Andrea Della Valle secondo il suo punto di vista: “Quando arrivi ai primi di maggio e non ti hanno rinnovato il contratto, capisci che c’è qualcosa che non va. Volevo che qualcuno si prendesse la briga di dirmi che non mi sarebbe stato rinnovato il contratto. Presi letteralmente il presidente Andrea Della Valle e gli dissi di dirmi con franchezza le intenzioni della società. Dopo un colloquio con Paulo Sousa mi fu comunicato che l’anno successivo non sarei più stato un calciatore viola. Rapporto con ADV? Avevo un rapporto diretto e schietto. Qualche volta abbiamo anche litigato, per questioni di squadra ma anche mia personale di contratto. Nell’era Montella c’è stato un momento in cui non trovavo spazio e c’era la possibilità di andare via. Andrea Della Valle bloccò il mio trasferimento giustificandomi alcune cose e dicendomi che non me ne sarei andato. Abbiamo chiuso velocemente in due ore; siamo passati da litigare e dircene di tutti i colori ad uscire da una stanza con le idee chiare che sarei rimasto un punto di riferimento per la Fiorentina“.