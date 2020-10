Pasquale Bruno: “Chiesa non diventerà mai un top player a livello mondiale, è un calciatore tipo Bernardeschi. Simuli di meno…”

L’ex calciatore di Fiorentina e Juventus Pasquale Bruno a Tiki Taka ha parlato così di Federico Chiesa e della trattativa che ha portato il giovane figlio d’arte dalla Fiorentina alla Juventus: “Penso che l’affare vero l’abbia fatto la Fiorentina, sessanta milioni per Federico Chiesa sono davvero tanti. Non credo che possa diventare un top player a livello mondiale. Chiesa è un calciatore un po’ come Bernardeschi. Se vuole diventare un calciatore di livello mondiale deve simulare meno. Stia più in piedi”.

0 0 vote Article Rating