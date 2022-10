Pasquale Bruno: “Mi davano del pazzo, continuo a dire che Vlahovic è sopravvalutato. L’affare l’ha fatto la Fiorentina”

L’ex Fiorentina Pasquale Bruno ha parlato a Tuttosport e non le ha mandate di certo a dire alla Juventus per l’acquisto di Vlahovic. Queste le sue parole:

“Mi davano del pazzo, un anno fa: oggi un po’ di meno? Continuo a dire che, a quelle cifre, il vero affare l’ha fatto la Fiorentina. Vlahovic è un buon giocatore ma tanto sopravvalutato, non un campione. E non vale l’ingaggio mostruoso che ha. E la spesa che la Juve ha dovuto sostenere. Come per Locatelli e altri. Ma sono problemi della Juve, questi. Non miei”.