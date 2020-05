Pasqualin: “L’interesse è quello di giocare. Tutti recitano una parte e ognuno cura solo la propria parrocchia. La barzelletta dell’unico positivo è…”

L’avvocato Claudio Pasqualin è intervenuto a Lady Radio parlando della ripresa: “”Ero pronto ad usare termini come doppiogiochismo imperante. Stanno tutti recitando una parte sperando che la patata bollente vada nelle mani di un altro. Ognuno cura la propria parrocchia. E’ stata positiva anche la barzelletta dell’unico positivo che mette tutti in quarantena, l’abbiamo visto negli altri campionati che è stata smentita.”

E ha aggiunto: “E’ per questo che mi sorprende e mi amareggia l’Associazione Calciatori che spinge la tesi dell’unico Positivo che determina la quarantena. L’interesse generale è quello di giocare, perchè senza prestazione una società potrebbe avere un appiglio per non fare la sua prestazione”