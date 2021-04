“Passare dal Napoli alla Fiorentina non sarebbe un declassamento per Gattuso. Una squadra non si valuta dai risultati ma dalla storia e dalla società”

Il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha parlato a Radio Toscana nel corso della trasmissione “Artemio”: “Con Gattuso che rapporto è stato? Lo trovai già come allenatore del Pisa quando si insediò la nostra società. Con lui ho avuto un’esperienza breve ma comunque un buon rapporto. Gattuso a fine giugno andò in scadenza di contratto e si legò alla primavera del Milan: questa cosa un po’ mi stupì perchè era un allenatore che da qualche anno allenava in prima squadra tra i professionisti, è come se fosse ripartito. Ci salutammo, lasciandoci comunque bene. Credo che Rino sotto il profilo umano abbia una grande empatia con i propri giocatori e che riesca a trasmetterla a tutto l’ambiente. Ha un modo efficace di comunicare e una buona reputazione anche con i giornalisti, forse proprio perchè è sempre diretto e disponibile, senza giri di parole”

E poi ha aggiunto: “Non credo che per Gattuso passare dal Napoli alla Fiorentina sarebbe un declassamento. Una squadra non deve essere valutata dai risultati dell’ultimo periodo, ma dalla storia e dalla società che la rappresenta in quel momento. I viola hanno avuto grandi stagioni con i Della Valle, ora c’è un’altra proprietà che sta cercando di ricostruire, con idee molto chiare: le società non si giudicano solo dai risultati, perchè questi sono conseguenza di un lavoro che, se fatto bene, alla lunga dà i suoi frutti”.