Passarella e quelle parole all’orecchio di Antognoni: “Sarà il mio erede, prendetelo”

La Nazione di oggi si concentra su Martinez Quarta, difensore della Nazionale argentina e da pochi giorni anche viola. Daniel Passarella avrebbe sussurrato ad Antognoni “Prendere Quarta, sarà il mio erede”, Javier Zanetti a marzo parlava di “uno dei giocatori più interessanti del calcio argentino”. Colonna del River Plate sin dal 2016, quando aveva 20 anni, Quarta è cresciuto come calciatore e come uomo, come dimostrano le belle parole che ha dedicato al suo vecchio club al momento dei saluti.

