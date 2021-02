Passarella: “Martinez Quarta può avere un destino simile al mio: l’ho consigliato io a Pradè. Firenze abbia fiducia in Commisso”

Quattro stagioni alla Fiorentina, due all’Inter. Daniel Passarella, doppio ex della partita di questa sera, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

Queste le sue parole: “Oggi ho un rapporto splendido con entrambe le città. Quando ci torno, mi sento a casa, anche perché ho tanti amici. A Milano mi sento spesso con Lele Oriali, e sono felice che sia rimasto nel club. A Firenze, ovviamente, con Giancarlo Antognoni e con il d.s. Daniele Pradè, a cui ogni tanto consiglio dei giocatori. Uno che vedremo in campo in questa partita e sarà titolare dell’Argentina al Mondiale: Martinez Quarta. Sono molto contento che l’abbiano comprato, anche dopo le mie referenze. Lo conoscevo perché l’avevo inserito nelle giovanili del River. Io stesso ho parlato con il ragazzo: gli ho detto che ci sono poche città più belle nel mondo di Firenze. Può avere un destino simile al mio perché ha tutto: è rapido, forte di testa e con la palla».

Passarella si sofferma poi su Commisso: “Se mi piace la nuova proprietà della Fiorentina? Un segno del destino: mi trovavo in città proprio nei giorni in cui Commisso ha rilevato il club e l’ho pure incontrato in un ristorante. I tifosi abbiano fiducia in questa dirigenza”.