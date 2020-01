Passata la paura per Castrovilli: ecco le sue condizioni nel report medico della Fiorentina

Con un comunicato ufficiale la Fiorentina ha fatto sapere le condizioni attuali di Castrovilli, infortunato nella partita di sabato contro il Genoa. Questo quanto si legge nella nota ufficiale apparsa su Violachannel.tv: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Gaetano Castrovilli, in data odierna, ha lasciato l’ospedale di Careggi come da protocollo stabilito. Il calciatore sta bene e domani sarà al centro sportivo per iniziare le attività di recupero“