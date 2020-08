Passi avanti importanti nella trattativa tra Rebic e il Milan: ma alla Fiorentina i soldi arrivano subito o il prossimo anno?

Accordo trovato tra Rebic e il Milan su quello che sarà il suo ingaggio per le prossime stagioni che l’attaccante croato dovrebbe giocare con la maglia rossonera. Ora serve trovare l’intesa finale anche con il Francoforte per capire se l’acquisto a titolo definitivo arriverà in questa sessione di mercato o la prossima estate e quando la società viola potrà riscuotere la sua parte. Alla Fiorentina ricordiamo spetta il 50% della vendita di Rebic.

