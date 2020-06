Passi importanti per Florenzi e Spinazzola. Ma la sorpresa potrebbe essere Schick

Nel giorno della ripresa del campionato per la Fiorentina, c’è spazio anche per parlare del prossimo mercato dei viola. I gigliati, secondo La Nazione, hanno già fatto passi importanti per Florenzi e Spinazzola della Roma.

Ma nel tavolo coi giallorossi potrebbero spuntare anche sorprese. Un esempio? I capitolini hanno saputo che il Lipsia non è intenzionato a riscattare il centravanti Schick. Ecco allora che Pradè potrebbe tornare a trattare l’attaccante della Repubblica Ceca.