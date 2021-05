“Passi in avanti verso l’accordo con Vlahovic, non siamo più lontani”: la lista degli annunci potrebbe partire proprio dal bomber viola

Ultima chiamata della stagione stasera per la Fiorentina, che a Crotone saluterà l’infausta stagione 2020/21: poi da domani, o meglio da lunedì, si aprirà ufficialmente un’altra stagione, quella degli annunci e delle novità in vista del futuro a breve termine. L’allenatore ma anche qualche rinnovo, in particolare quello di Dusan Vlahovic, su cui Commisso vorrebbe basare la prossima Fiorentina: gli agenti del serbo sono a Firenze in questi giorni e la sensazione è che finalmente il confronto tra le parti sia destinato ad andare in scena, con qualche possibilità in più di riuscire, stando a quanto riporta il giornalista Marco Dell’Olio:

#fiorentina passi in avanti verso l’accordo con vlahovic, non siamo più lontani … — Marco Dell’Olio (@marcodellolio) May 21, 2021