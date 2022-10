Pastore: “La classe arbitrale italiana è la peggiore del mondo, questa è la verità. Valeri ha graziato Dimarco su un fallo criminale”

Il giornalista ed ex firma de La Gazzetta dello Sport Rosario Pastore, ha commentato su Facebook l’arbitraggio di Valeri in Fiorentina-Inter. Queste le sue, non certo leggere, parole nel post:

“Sto pensando che quando leggo che la classe arbitrale italiana è la peggiore del mondo, leggo una profonda verità. Il signor Valeri, che sta dirigendo Fiorentina-Inter, ha graziato Di Marco, autore di un fallo criminale su Bonaventura. Quando si arriverà ad arbitraggi finalmente corretti sarà sempre troppo tardi”