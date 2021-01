Pato: “La Fiorentina è un’ottima società, Firenze è bellissima. Cerco un progetto che mi piaccia e non un contratto per il conto in banca”

Da fenomeno a svincolato. A 31 anni Alexandre Pato sta provando a rilanciarsi. E su La Gazzetta dello Sport viene stuzzicato anche sull’ipotesi che possa vestire la maglia viola (la società è in cerca di un attaccante): “Valuterò quello che davvero sarà fattibile. La Fiorentina è un’ottima società, con tanti campioni e una squadra buona. Firenze poi è una città bellissima”.

Pato ha voglia di tornare nel nostro Paese: “Conosco il calcio italiano, parlo l’italiano, per me sarebbe un trasferimento facile sotto l’aspetto ambientale”. E ancora: “Sento dire che in Italia potrebbero esserci club interessati a me. Ma vorrei mettere ben in chiaro che a 31 anni non cerco un contratto per il conto in banca, bensì un progetto che mi piaccia. Fosse stato per i soldi, sarei rimasto in Cina”.