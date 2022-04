Paunovic: “Milenkovic e Vlahovic sono come yin e yang, l’amicizia è la colla che li tiene insieme”

Una delle sfide che caratterizzerà Juventus-Fiorentina di questa sera, è quella che contrappone Nikola Milenkovic a Dusan Vlahovic.

Veljko Paunovic, a lungo allenatore delle giovanili serbe, in stagione sulla panchina del Reading, su loro due racconta: “Sono come yin e yang, diversissimi per caratteristiche ma legatissimi, due pilastri del calcio serbo. L’amicizia è la colla che li tiene insieme”. La frase è riportata da La Gazzetta dello Sport.

Per Vlahovic stasera sarà strano giocare tra Igor e Milenkovic, come faceva in allenamento, e sarà strano essere marcato dal suo ex compagno di camera.