Il dirigente sportivo Luigi Pavarese ha parlato a TMW Radio a proposito di quanto accaduto tra Gattuso e la Fiorentina, con il matrimonio tra le due parti durato poco più di una ventina di giorni:

“Lui, come me, è uomo non perché porta i pantaloni. Qualcosa di importante deve essere successo, ma come si dice solo il cucchiaio conosce i problemi della pentola. Quando ci racconterà la verità sono convinto che apprezzeremo ancora di più l’uomo Gattuso”