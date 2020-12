Pavoletti alla Fiorentina? Una storia destinata a non essere raccontata. L’attaccante del Cagliari verso un altro club di Serie A

Molto probabilmente non sarà Leonardo Pavoletti il nuovo attaccante della Fiorentina. Il giocatore del Cagliari, in passato accostato ai viola, potrebbe partire nel mercato di gennaio ma non per approdare in riva all’Arno.

Secondo tuttomercatoweb, infatti, la destinazione più papabile è il Torino. Giampaolo è un grande estimatore di Pavoletti, e vista la probabile partenza di Zaza vorrebbe puntare proprio su di lui per sostituirlo. Saranno dunque altri i nomi che Pradè dovrà monitorare per affiancare a Vlahovic un nuovo compagno di reparto.