Pavoletti ha solo Cagliari in testa: “Voglio rimanere qui a lungo. Il gol contro la Fiorentina? Momento da ricordare”

Il suo nome era stato accostato alla Fiorentina a gennaio per rinforzare il reparto offensivo viola e avere finalmente in rosa un vice Vlahovic affidabile. Leonardo Pavoletti però ha in testa solo il Cagliari e oggi lo ha ribadito in conferenza stampa: “Voglio fugare sul campo qualsiasi dubbio per essere utile alla squadra, lo stesso interrogativo che accompagnò i momenti difficili a gennaio. Sento la responsabilità di dover dare una mano per la mia esperienza. Ho un contratto per altri due anni: spero di restare ancora a lungo”.

Di Fiorentina ha parlato, ma solo per ricordare il suo gol al Franchi: “I momenti da ricordare dal mio arrivo a Cagliari? La rete fondamentale al Franchi contro la Fiorentina sicuramente è tra questi”.