Pazienza: “Iachini è un buon allenatore, non l’avrei cacciato. Prandelli è qui per..”

L’ex centrocampista della Fiorentina Michele Pazienza, in viola tra il 2005 e il 2008, questo pomeriggio è intervenuto a Radio Sportiva per commentare il ritorno di Cesare Prandelli sulla panchina viola. Queste le sue parole: “Sinceramente io avrei preferito la permanenza sulla panchina viola di Beppe Iachini. L’ho visto lavorare di persona: è un’allenatore che mi piace, lavora molto bene. Non ho capito perché sia stato mandato via, ma si sa com’è il calcio: il primo a pagare è l’allenatore. Sono convinto che la Fiorentina abbia sbagliato due volte: in primis a confermarlo senza esser convinta al 100%, in secondo luogo perchè poi si è trovata a doverlo esonerare in questo delicato momento della stagione. Il ritorno di Cesare Prandelli in panchina? Credo sia stata la scelta più logica: il mister conosce molto bene l’ambiente di Firenze e sa quali sono le esigenze della piazza. Deve riuscire a dare una scossa immediata allo spogliatoio, questo è sicuramente il motivo immediato per cui è stato preso”.

