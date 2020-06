Pazienza: “La Fiorentina ha bisogno di punti, ma senza Chiesa è difficile. Ribery…”

Michele Pazienza, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato a laziopress.it del ritorno in campo del club viola: “La Fiorentina non ha ripreso benissimo dopo lo stop forzato. E’ una squadra che in questo momento ha bisogno di fare punti per poter terminare il campionato in maniera tranquilla e poter programmare la prossima stagione. E’ una squadra che recupera Ribery, una squadra che dentro la rosa ha dei giocatori che possono dar fastidio alla Lazio. Anche se, nel momento in cui manca un giocatore importante come Chiesa in una partita così delicata, la Lazio qualche vantaggio potrebbe averlo. Che partita sarà Lazio-Fiorentina? Mi aspetto una partita con dei ritmi non altissimi, si sentirà un po’ di fatica da entrambe le squadre. Uomo partita? Mi aspetto sempre il guizzo del campione. Da una parte potrebbe essere Milinkovic-Savic, dall’altra Ribery“.

