Pazza gioia Frison: il gol allo scadere del difensore viola lancia in classifica il Fiorenzuola VIDEO

E’ arrivato il primo gol della stagione per Filippo Frison, difensore della Fiorentina in prestito al Fiorenzuola. Una rete molto importante, che ha deciso la sfida contro il Rimini di Serie C-girone B, finita 2-1 per i padroni di casa.

Il gol di testa di Frison è arrivato all’88esimo e ha regalato i tre punti alla squadra di Tabbiani. Rossoneri che salgono così a quota 31 in classifica, al quarto posto a -5 dalla Reggiana capolista.

Questo il video della partita, al minuto 4:20 quello del gol di Frison: