“Pazzesco come si voglia mettere i bastoni tra le ruote anche a un investimento come il Viola Park. Che le forze politiche escano allo scoperto”

In un comunicato a quattro mani, il consigliere metropolitano di Forza Italia – Centrodestra per il cambiamento Paolo Gandola e ilCoordinatore comunale di Forza Italia e responsabile provinciale Sport e Cultura Massimo Cecchi sono intervenuti sul tema del nuovo centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli. Questo quento si legge: “Siamo delusi, amareggiati e affranti dalla decisione di Italia Nostra di presentare ricorso straordinario di fronte al Presidente della Repubblica contro l’investimento della ACF Fiorentina per la realizzazione del Viola Park a Bagno a Ripoli. È pazzesco che ogniqualvolta ci si trovi di fronte alla possibilità di creare investimenti che comportano valore aggiunto ai nostri territori vi siano sempre i soliti amanti dello status quo a mettere i bastoni tra le ruote dello sviluppo. Quell’investimento, oltre che nella fase realizzativa, movimentando circa 85 milioni di euro, porterà riqualificazione urbanistica, posti di lavoro e indotto commerciale all’intera area”.

E ancora: “È ora che tutte le forze politiche che amano lo sviluppo dell’area metropolitana si facciano forza ed escano allo scoperto. È ora della responsabilità e della chiarezza. Come Forza Italia diciamo con forza NO, e sosterremo in ogni sede l’opportunità dell’amministrazione comunale di Bagno a Ripoli, a noi politicamente non vicina, di decidere di sostenere il progetto Viola Park sul proprio territorio. Siamo e saremo fieramente contrari al ricorso presentato al capo dello Stato; lo saremo per rispetto di chi investe, lo saremo, soprattutto, in onore alla certezza del diritto e ai principi di buon andamento, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione che non può essere chiamata solo e soltanto ad assecondare scelte iper-ambientaliste che mirano al solo immobilismo delle nostre aree”