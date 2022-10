Pazzo finale tra Empoli e Milan: Bajrami non basta, la spuntano i rossoneri Guarda la CLASSIFICA FINALE di Serie A

Da poco terminata la partita tra Empoli e Milan al Castellani.

Gara che è rimasta in equilibrio per 79 minuti sullo 0-0. A sbloccare il risultato è stato l’ex Fiorentina Ante Rebic, subentrato a Giroud 6 minuti prima, a insaccare alle spalle di Vicario. Sembra tutto apparecchiato per la vittoria rossonera, quando l’ex obiettivo viola Bajrami segna al 92′ il pareggio per l’Empoli. Altro ribaltone finale: è Ballo-Touré a segnare al 94′. Finita? Macché, dopo tre minuti arriva il 3-1 per il Milan, in gol Rafael Leao. Il risultato finale è questo.

Da segnalare il triplo infortunio in casa rossonera, che ha visto uscire dal campo malconci nel primo tempo sia Calabria che Saelemaekers. Nel secondo tempo invece è uscito infortunato Kjaer.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 20, Atalanta 17, Milan 17, Roma 16, Udinese 16, Lazio 14, Inter 12, Juventus 10, Torino 10, Sassuolo 9, Fiorentina 9, Spezia 8, Salernitana 7, Empoli 7, Bologna 6, Lecce 6, Verona 5, Monza 4, Sampdoria 2, Cremonese 2