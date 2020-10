Anche l’ex giocatore della Fiorentina Eraldo Pecci era presente all’evento in memoria di Alessandro Rialti. Queste le sue parole sulla nuova proprietà: “Sono bene intenzionati, non so se però Firenze avrà pazienza. A Competere con squadre che spendono miliardi, si fa fatica. Ci vuole tempo, ci vuole pazienza, mi pare che Commisso voglia fare bene”

E se ci fossero altri Eraldo Pecci in Italia ha chiosato: “Speriamo di no, ride (ndr)”