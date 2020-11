Pecci: “Fiorentina? Iachini aveva ragione sui limiti della rosa”

L’ex centrocampista della Fiorentina, Eraldo Pecci, ha parlato così a Lady Radio: “Ci sono pochi registi in giro, perché si prediligono ruoli che sono considerati più appariscenti. Oggi giocatori di questo tipo li possiamo chiamare equilibratori, come Pulgar. Nella manovra della Fiorentina la palla va avanti e indietro dal terzino destro al sinistro: questo non è sinonimo di bel calcio. Quando hanno preso il cileno, non so cosa pensassero di comprare: lui ha delle caratteristiche ben precise. La cosa importante è che siano giocatori bravi. Mi dispiace che la Fiorentina abbia una rosa così limitata. Aveva ragione Iachini: si può giocare quanto si vuole, ma c’è bisogno di una punta che faccia gol. E tornando al regista, nella manovra viola c’è un problema di scorrimento del gioco. Borja regista? L’ha già fatto nell’Inter, però in questi ultimi anni ha giocato poco e non so in quali condizioni sia. Certo che lui ha tutta l’esperienza che serve. Pedro? I gol valgono ovunque ma ci sono delle realtà diverse: c’è chi si adatta prima in Italia e chi dopo”.