Pecci rincara la dose: “Quella di Antognoni è una delle tante situazioni gestite in modo dilettantesco dalla Fiorentina”

Ex centrocampista e compagni di Giancarlo Antognoni, non solo con la maglia della Fiorentina, Eraldo Pecci ha commentato a Radio Bruno la situazione che riguarda lo storico capitano e dirigente viola: “Se si litiga con Antognoni non si può aver ragione, Giancarlo è un simbolo e non può essere messo da parte. Mi sembra che sia una delle varie situazioni che la società sta cedendo in modo dilettantesco, poi è vero che si impara e il presidente Commisso lo sta facendo ma per ora mi pare che si stia procedendo a rilento in questo. Sullo stesso Gattuso, che personaggio era lui e che personaggio era Mendes lo si sapeva da prima… sono stati spesi tanti soldi ma senza imparare abbastanza”.