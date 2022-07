Pecci: “Se Milinkovic-Savic avesse anche le mani sarebbe un bel portiere… Mandragora bravo, peccato per gli infortuni”

Di Torino e di Fiorentina se ne intende Eraldo Pecci, che a Radio Bruno ha commentato il quasi neo viola Mandragora ma anche un obiettivo come Milinkovic-Savic: “Mandragora è un buon giocatore anche se si infortuna troppo spesso: è stato questo il suo grande limite nel corso della carriera. Il Torino poteva riscattarlo ma ha scelto di non farlo: il prezzo pagato è giusto secondo me. Lui è un po’ come Sensi: bravo ma delicato. Auguro sia a lui che al nuovo regista del Monza molta fortuna. Milinkovic-Savic? Se avesse le mani sarebbe un buon portiere: nel calcio per quel ruolo serve soprattutto quello”.