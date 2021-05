Pecoraro: “Il Perugia cedette Mancini e Santopadre all’Atalanta alla stessa cifra per evitare di dover dare soldi alla Fiorentina”

L’ex presidente della Procura Federale, Giuseppe Pecoraro, ha parlato a Radio Punto Nuovo tirando in ballo anche la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Indagini sul Chievo? Per fare quel processo ci volle tanto, alla fine ci siamo riusciti. Tutto nacque da Striscia La Notizia e noi acquisimmo il servizio per iniziare i nostri accertamenti. Ci sono state decisioni, una è quella della vendita di Mancini della Roma, che venne acquistato dalla Fiorentina con l’obbligo di riservare la metà della futura vendita alla squadra viola. Il Perugia allora cedette Mancini e Santopadre all’Atalanta alla stessa cifra, per evitare di dover dare soldi alla Fiorentina. O si fanno le riforme a cominciare dai bilanci o non si va avanti”.