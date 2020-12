Pedro al Flamengo? Domani o mai più. La posizione della Fiorentina

La giornata di domani sarà quella decisiva per il futuro di Pedro, al centro di un intrigo di mercato tra la Fiorentina e il Flamengo. Tra 24 ore, infatti, scade il diritto di riscatto a favore della società brasiliana, che dovrà comunicare con una documentazione ufficiale di voler acquistare a titolo definitivo l’attaccante classe ’99. E di versare in tempo nelle casse della società di Commisso i 14 milioni più bonus pattuiti per il riscatto.

Se così fosse, come si legge sulle pagine de La Nazione, il 31 dicembre l’affare diventerà ufficiale. In caso contrario, la Fiorentina potrà pensare al prossimo mercato di gennaio includendo Pedro nell’analisi del reparto offensivo. Ma è difficile che sia proprio il brasiliano il centravanti prescelto per cercare di risollevare l’attacco di Prandelli. L’idea della dirigenza gigliata è di cedere il giocatore e utilizzare il tesoretto su un profilo che dia maggiori garanzie.