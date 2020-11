Pedro e il Flamengo avrebbero raggiunto un pre-accordo per la permanenza della punta in Brasile: i dettagli

Secondo quanto riportano alcuni media brasiliani Pedro e il Flamengo avrebbero raggiunto l’intesa per un pre-accordo di cinque anni per la permanenza della punta ex Fiorentina in Brasile. L’accordo diventerà ufficiale quando la società rossonera raggiungerà una possibile intesa anche con la società viola. Sempre secondo fonti brasiliane, il Flamengo è pronto a sborsare nelle casse viola 14 milioni pagabili in tre anni per il 100% del giocatore.

0 0 vote Article Rating