“Pedro è il nostro Lewandowski, è dominante e gioca come lui”

Dalle difficoltà patite alla Fiorentina all’esplosione avvenuta con la maglia del Flamengo, il mondo è davvero cambiato radicalmente per Pedro Guilherme Abreu dos Santos, conosciuto da tutti col nome di Pedro.

Un gol dopo l’altro, una giocata dopo l’altra, il centravanti si è guadagnato paragoni importanti. Come quello che gli ha riservato il giornalista di Rede Globo, commentatore delle partite della nazionale brasiliana, Galvão Bueno.

“Io vedo Pedro come il nostro Lewandowski -ha detto – E’ dominante come Lewandoski e gioca come lui”.