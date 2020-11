Pedro e le sue parole al miele per l’anniversario del Flamengo. Siamo sicuri che voglia tornare a Firenze?

Dopo l’infortunio che lo ha costretto a lasciare il ritiro del Brasile, Pedro continua ad essere protagonista anche fuori dal campo. L’attaccante in prestito al Flamengo dalla Fiorentina, giura amore al club nel quale sta sorprendendo tutti con prestazioni di alto livello tramite un post sul suo account Facebook, proprio oggi, nel giorno in cui si festeggia l’anniversario della fondazione del club rubronegro. Un segnale importante su quale sia la sua volontà anche alla luce delle notizie degli ultimi giorni che vorrebbero il ritorno di Pedro alla Fiorentina già nella finestra di mercato di gennaio. Di seguito la foto postata dal calciatore, con una traduzione che più o meno recita: “Oggi il ringraziamento è per il club che è un riferimento. Auguri, Mengao! Felicità di essere rossonero”.

Hoje a reverência é para o clube que é referência. Parabéns, Mengão! Alegria de ser rubro-negro. 🔴⚫️ Pubblicato da Pedro Guilherme su Domenica 15 novembre 2020